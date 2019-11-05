В Красноярске из БСМП пропала 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 05:10 2019-11-05T05:10:32+03:00

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В Красноярске в больнице скорой медицинской помощи, известной также, как «тысячекоечная», пропала 15-летняя пациентка. Об этом сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они составили ориентировку и распространяют ее в социальных сетях, чтобы как можно больше людей увидели информацию – возможно, это поможет в поисках девочки.

БСМП находится на Курчатова, 17. Еще 3 ноября вечером Елена Александрова (так зовут девочку) ушла из больницы и до сих пор неизвестно, где она находится. На вид ей ее возраст – 15 лет. Она худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза зеленые. Из особых примет родинки на лице: одна на щеке около правого уха, другая над верхней губой и третья под нижней. Была одета в черные брюки, белую кофту и черные сапоги.

Волонтеры обращаются к красноярцам: если вам что-то известно о том, где находится 15-летняя девочка, сообщите по телефонам:

- (391) 266-94-18 – дежурная часть отдела полиции №2

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU