2019-11-05T04:44:36+03:00
Происшествия

В Красноярском крае школа заплатит пострадавшей в конфликте девочке 10 тысяч рублей

За травму головы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае школа заплатит пострадавшей в конфликте девочке 10 тысяч рублейВ Красноярском крае школа заплатит пострадавшей в конфликте девочке 10 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинске школа может заплатить за то, что допустила конфликт между двумя ученицами на своей территории. Иными словами – не обеспечила безопасность пребывания несовершеннолетней в образовательном учреждении.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, произошло ЧП в одной из школ южного города в 2017 году. Между девочками произошел конфликт. Одна толкнула в грудь другую. Пострадавшая не удержалась на ногах и упала на землю. При этом она ударилась головой о стоящую рядом металлическую стойку для волейбольной сетки. В результате – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и переломом теменной кости.

По закону школа несет ответственность за жизнь и здоровье детей, пока они находятся в стенах учреждения или на пришкольной территории. Прокуратура направили в суд исковое заявление с требованием взыскать в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда, причиненного повреждением здоровья. Суд согласился с иском и назначил 10 тысяч рублей. Однако приговор еще не вступил в силу – школа может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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