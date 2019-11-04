2019-11-04T18:11:52+03:00
Общество

В Красноярске прошло светомузыкальное шоу ко Дню народного единства

Рассказываем, как это было [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Программа повторялась в течение 40 минут несколько разПрограмма повторялась в течение 40 минут несколько разФото: Мария ЛЕНЦ
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Прежде всего, это красиво. Енисей, Виноградовский мост, здание Большого концертного зала и музея «Площадь мира» - все, как единый ансамбль света и звука.

Светомузыкальное шоу «Сердце Сибири».Видео: Мария ЛЕНЦ

Организаторы, действительно, постарались, чтобы светомузыкальное шоу «Сердце Сибири» стало достойным завершением праздника, Дня народного единства.

Праздником все остались довольны Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздником все остались довольныФото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на зимний морозец, тысячи красноярцев устремились вечером к вантовому мосту, чтобы полюбоваться этой красотой.

Сфотограффироваться или сделать селфи на фоне Виноградовского моста стремились почти все Фото: Мария ЛЕНЦ

Сфотограффироваться или сделать селфи на фоне Виноградовского моста стремились почти всеФото: Мария ЛЕНЦ

Семьи с маленькими детьми, влюбленные пары, компании молодежи - всем было интересно, как организаторы решили порадовать в этот день красноярцев.

Под музыку огни меняли цвет, как единый ансамбль Фото: Мария ЛЕНЦ

Под музыку огни меняли цвет, как единый ансамбльФото: Мария ЛЕНЦ

Особенно удобно следить за программой было с трех площадок: на Виноградовском вантовом мосту; у здания БКЗ; в музейном центре «Площадь Мира».

Полюбоваться праздником и красотой пришли и семьи с детьми, и влюбленные пары Фото: Мария ЛЕНЦ

Полюбоваться праздником и красотой пришли и семьи с детьми, и влюбленные парыФото: Мария ЛЕНЦ

В течение 40 минут несколько раз организаторы запускали программу, длилась она по 8,5 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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