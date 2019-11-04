В Красноярске прошло светомузыкальное шоу ко Дню народного единства
Прежде всего, это красиво. Енисей, Виноградовский мост, здание Большого концертного зала и музея «Площадь мира» - все, как единый ансамбль света и звука.
Светомузыкальное шоу «Сердце Сибири».Видео: Мария ЛЕНЦ
Организаторы, действительно, постарались, чтобы светомузыкальное шоу «Сердце Сибири» стало достойным завершением праздника, Дня народного единства.
Праздником все остались довольныФото: Мария ЛЕНЦ
Несмотря на зимний морозец, тысячи красноярцев устремились вечером к вантовому мосту, чтобы полюбоваться этой красотой.
Сфотограффироваться или сделать селфи на фоне Виноградовского моста стремились почти всеФото: Мария ЛЕНЦ
Семьи с маленькими детьми, влюбленные пары, компании молодежи - всем было интересно, как организаторы решили порадовать в этот день красноярцев.
Под музыку огни меняли цвет, как единый ансамбльФото: Мария ЛЕНЦ
Особенно удобно следить за программой было с трех площадок: на Виноградовском вантовом мосту; у здания БКЗ; в музейном центре «Площадь Мира».
Полюбоваться праздником и красотой пришли и семьи с детьми, и влюбленные парыФото: Мария ЛЕНЦ
В течение 40 минут несколько раз организаторы запускали программу, длилась она по 8,5 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU