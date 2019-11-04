2019-11-04T16:02:02+03:00
Общество

«Ушла в тонкой куртке»: в Красноярске ищут пропавшую почти неделю назад 70-летнюю женщину

Любовь Рыбакова потерялась еще 31 октября
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Поиск пропавших детей-КрасноярскФото: Поиск пропавших детей-КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Любовь Рыбакова пропала в Красноярске еще 31 окиября. Родные 70-летней женщины говорят: ранним утром, около 07.00, вышла из доиа по влице Мате Залки, 6а. Из одежды на Любови Ивановне была тонкая фиолетово-розовая куртка, синие джинсы и бежевые кеды. С тех пор прошла уже почти неделя - на улице значительно похолодало. А вестей о женщине так и нет.

Волонтеры КРОО «Поиск пропавших детей - Красноярск» опубликовали приметы женщины: невысокого роста - 150-160 сантиметров, телосложение среднее, длинные черные волосы с сединой (их женщина собирает в шишку).

При себе у Любови Рыбаковой были: черная кожаная сумка и транспортная карта

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Любови Рыбаковой, просят связаться с полицией по тел.: 8(391) 266-74-23 (ОП 11); либо с волонтерами по тел.: +79509966066.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
И в обычной «двушке» могут цвести сады! Красноярка вырастила на подоконнике урожай цитрусовых, гранаты и авокадо
«Вывезли на верную смерть»: чудом выживший пес-Абрикос ищет нового хозяина
«Славься ты, Русь моя»: красноярский Биг-Бен сменил мелодию в честь Дня народного единства
В Красноярске поймали трех сутенеров, принудивших девушку к проституции
«Помойка у самой дороги»: водители возмутились свалками мусора вдоль трассы Абакан - Красноярск
Вместо яблоневого сада - высотки. Жители Покровки провели флешмоб против уплотнения застройки
«Нет денег на долг перед предками»: в Манском районе довели до запустения мемориал воинам Великой Отечественной
Cпасатели на руках вынесли со Столбов туристку с переломом ноги
Дворовые катки в Красноярске начнут заливать в середине ноября
Норильчанка обнаружила в хлебе кусок стекла
«Это не наезд, это напрыг!»: ребенок бросился под машину в Красноярске
В Красноярском крае продолжается голосование за самую лучшую инновационную клинику
Пролетел! Пилота из Санкт-Петербурга в Хакасии наказали за тягу к прекрасному