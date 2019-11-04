«Ушла в тонкой куртке»: в Красноярске ищут пропавшую почти неделю назад 70-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-04T16:02:02+03:00

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Любовь Рыбакова пропала в Красноярске еще 31 окиября. Родные 70-летней женщины говорят: ранним утром, около 07.00, вышла из доиа по влице Мате Залки, 6а. Из одежды на Любови Ивановне была тонкая фиолетово-розовая куртка, синие джинсы и бежевые кеды. С тех пор прошла уже почти неделя - на улице значительно похолодало. А вестей о женщине так и нет.

Волонтеры КРОО «Поиск пропавших детей - Красноярск» опубликовали приметы женщины: невысокого роста - 150-160 сантиметров, телосложение среднее, длинные черные волосы с сединой (их женщина собирает в шишку).

При себе у Любови Рыбаковой были: черная кожаная сумка и транспортная карта

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Любови Рыбаковой, просят связаться с полицией по тел.: 8(391) 266-74-23 (ОП 11); либо с волонтерами по тел.: +79509966066.

ИСТОЧНИК KP.RU