И в обычной «двушке» могут цвести сады! Красноярка вырастила на подоконнике урожай цитрусовых, гранаты и авокадо

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-04T13:45:24+03:00

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Думаете, Сибирь - край вечно зеленых помидоров. А вот и нет. Растет здесь абсолютно все. У 34-летней красноярки Виктории Михайловой на подоконнике обычной «двушке» в Солнечном - целый цитрусовый сад!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741796" frameborder="0"></iframe> Урожай цитрусовых на подоконнике.Видео : Виктория Михайлова

Тут тебе и апельсины (несколько сортов), и лимоны, и лайм, и даже гранаты с авокадо. Растут, как на дрожжах. Лимон, например, недавно вымахал - 600 граммов, настоящий суммоимт. При правильном уходе все растет, считает девушка.

Урожай такой, что куст ломится Фото: Виктории Михайловой

Вообще, Вика - садовод-любитель. По специальности она инженер-технолог, работает на металлургическом заводе. А цитрусы, так уж вышло, стали любимым хобби.

Гранаты с подоконника Фото: Виктории Мхайловой

- У меня папа занимался цитрусовыми, постоянно уговаривал и меня начать: «Ну, купи у меня». Рассаду же не отдают просто так - надо копеечку заплатить. Но мне не интересно было, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск девушка. - Потом папы не стало (сами мы из Иркутской области), и пришлось рассаду перевозить. Вот так я и начала зниматься понемногу цитрусовыми. Сейчас у меня 12 материнских кустов и около сотни - на продажу.

Лайм домашний, ароматный Фото: Виктории Мхайловой

- Много места занимают ваши «питомцы»?

- Нет, пару подоконников, и немного на столе стоит. Ухаживать за ними совсем не сложно: подкармливать вовремя и подсвечивать, особенно, зимой. У нас ведь зимой в четыре часа дня уже темно, а у них «по регламенту» должно быть 12 часов света, 12 часов - ночь. Иначе растения чувствуют себя угнетенными, листики начинают опатадать.

Лимоны особенно хороши и вырастают крупными Фото: Виктории Мхайловой

Конечно, со своего маленького сада Вика не снимает урожай ведрами - по нескольку штучек всего. Какие-то растения, как лимон, например, у нее сейчас плодоносят, а апельсин в конце октября зацвел - значит, поспеют плоды уже весной. К слову, Вика уверяет, что хобби у нее не такое уж и редкое: саженцы покупают часто (даже клиентура своя есть), да и в Красноярске увлеченных людей много.

ИСТОЧНИК KP.RU