«Славься ты, Русь моя»: красноярский Биг-Бен сменил мелодию в честь Дня народного единства

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-04T10:45:21+03:00

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Менять репертуар городских курантов на праздники - стало доброй традицией в Красноярске. 4 ноября, в День народного единства, красноярский Биг-Бен исполнил эпилог оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин» - «Славься, славься ты, Русь моя», сообщает Ньюслаб. Даже далекий от оперы человек наверняка узнает эту знаменитую на весь мир вещь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741774" frameborder="0"></iframe> Красноярский Биг-Бен сменил мелодию на «Славься, славься ты, Русь моя».Видео: Город Красноярск

Добавим, что традицию менять стандартный бой курантов на музыкальное произведение в честь праздника ввел еще летом глава города Сергей Еремин. Известно, что аранжировщиком выступил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского. Впервые часы изменили мелодию в День знаний. По словам Еремина, такая милая традиция в праздничные дни, безусловно, добавляет городу атмосферы, настраивает на особый лад, дарит хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU