2019-11-04T10:45:21+03:00
Общество

«Славься ты, Русь моя»: красноярский Биг-Бен сменил мелодию в честь Дня народного единства

4 ноября главные городские часы исполняли композицию из «Ивана Сусанина» [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Биг-Бен сменил мелодию в честь Дня народного единстваБиг-Бен сменил мелодию в честь Дня народного единстваФото: Мария ЛЕНЦ
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Менять репертуар городских курантов на праздники - стало доброй традицией в Красноярске. 4 ноября, в День народного единства, красноярский Биг-Бен исполнил эпилог оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин» - «Славься, славься ты, Русь моя», сообщает Ньюслаб. Даже далекий от оперы человек наверняка узнает эту знаменитую на весь мир вещь.

Красноярский Биг-Бен сменил мелодию на «Славься, славься ты, Русь моя».Видео: Город Красноярск

Добавим, что традицию менять стандартный бой курантов на музыкальное произведение в честь праздника ввел еще летом глава города Сергей Еремин. Известно, что аранжировщиком выступил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского. Впервые часы изменили мелодию в День знаний. По словам Еремина, такая милая традиция в праздничные дни, безусловно, добавляет городу атмосферы, настраивает на особый лад, дарит хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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