«Славься ты, Русь моя»: красноярский Биг-Бен сменил мелодию в честь Дня народного единства
Менять репертуар городских курантов на праздники - стало доброй традицией в Красноярске. 4 ноября, в День народного единства, красноярский Биг-Бен исполнил эпилог оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин» - «Славься, славься ты, Русь моя», сообщает Ньюслаб. Даже далекий от оперы человек наверняка узнает эту знаменитую на весь мир вещь.
Красноярский Биг-Бен сменил мелодию на «Славься, славься ты, Русь моя».Видео: Город Красноярск
Добавим, что традицию менять стандартный бой курантов на музыкальное произведение в честь праздника ввел еще летом глава города Сергей Еремин. Известно, что аранжировщиком выступил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского. Впервые часы изменили мелодию в День знаний. По словам Еремина, такая милая традиция в праздничные дни, безусловно, добавляет городу атмосферы, настраивает на особый лад, дарит хорошее настроение.
ИСТОЧНИК KP.RU