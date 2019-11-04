2019-11-04T08:19:28+03:00
Общество

«Помойка у самой дороги»: водители возмутились состоянием трассы Абакан - Красноярск

Горы мусора лежат на протяжении всего пути у Новоселово [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Помойка у трассы под Новоселово Фото: стопкадр с видеоПомойка у трассы под Новоселово Фото: стопкадр с видео
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Красноярцы удивились состоянию трассы Абакан - Красноярск. Нет, дело не в разбмтых дорогах на этот раз, а в тоннах мусора, которые сняли на видео проезжающие у Новоселово водители. Кадры свалки появились в паблике «Подслушано в Красноярске».

Окраины Красноярска тонут в мусоре.Видео: подслушано в Красноярске

- Помойка у самой дороги скоро будет, все завалено, - возмущается женщина-водитель.

Возмущение возмущением, но в таком плачевном положении виноваты сами водители, - так считают многие. Вышвыривают из окон полиэтиленовые пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки, прочий мусор. При этом такое состояние не только у трассы Р-257 «Енисей». При этом сетуют красноярцы о вопиющем безразличии к проблеме и со стороны самих водителей, и со стороны властей. «Лесные массивы вдоль трасс в Красноярском крае повсеместно тонут в мусоре! И никому нет дела!» - пишут возмущенные пользователи соцсетей. Некоторые даже отмечают, что такое положение по всей Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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