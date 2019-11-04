Вместо яблоневого сада - высотки. Жители Покровки провели флешмоб против уплотнения застройки

СЕГОДНЯ 07:08 2019-11-04T07:08:47+03:00

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Жители ЖК «Яблони» в Покровке провели акцию протеста #Покровка_не_резиновая - против уплотнения застройки в своем микрорайоне. Флэшмоб прошел у дома по Караульной, 38 - здесь открывается хороший вид на участок, который собираются отдать под застройку. Люди говорят, что покупали квартиры в рассчете на то, что под окнами их многоэтажек будет разбит яблоневый сад - это, по словам местных, озвучивалось им при продаже домов.

Но... прошло несколько лет, квартиры проданы, и власти Красноярска предсказуемо решили поменять планы в отношении небольшого пятачка земли в Покровке. Вместо сада планируют построить еще две высотки. Постановлением администрации компании «Альт-Хаус» поручено разработать проект застройки микрорайона и провести общественные слушания. И вот итог - возмущенные жители Покровки вышли на флэшмоб с гигантским плакатом около 20 метров.

- Моему сыну 5,5 лет, государственный сад мы так и не получили, школы в Покровском переполнены, досуговых и спортивных центров для детей нет, с парковками беда, зелени нет, и мест для прогулок тоже нет, кроме небольших площадок возле дома. Но и тут не все! Теперь, на оставшемся небольшом участке возле новой школы, решили начать строительство новых домов, - рассказала в соцсетях одна из поддержавших акцию красноярок Надежда Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU