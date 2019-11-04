«Нет денег на долг перед предками»: в Манском районе довели до запустения мемориал воинам Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 06:16 2019-11-04T06:19:21+03:00

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Покосившиеся от времени плиты с именами героев Великой Отечественной, имен самих воинов уже и не разобрать, между плитами пробивается трава, беленые края сбиты в осколки - запустение...

Так выглядит Мемориальный комплекс, посвященный манцам - участникам Великой Отечественной войны в райцентре Шалинское, в 87 километрах от Красноярска. Фото разместил на своей страничке в Инстаграм депутат Заксобрания Александр Глисков, ему их прислали местные. Говорят, у властей нет денег, чтобы привести мемориал в порядок.

- Есть фраза «Никто не забыт», - пишут местные жители депутату. - Прямо в районном центре Манского района, в сорока метрах напротив администрации... Там к сожалению забыли все и говорят: «Нет денег на такой долг перед предками...».

Глисков собрался посодействовать восстановлению мемориала, написав в правительство, чтобы выделили нужную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU