«Нет денег на долг перед предками»: в Манском районе довели до запустения мемориал воинам Великой Отечественной
Покосившиеся от времени плиты с именами героев Великой Отечественной, имен самих воинов уже и не разобрать, между плитами пробивается трава, беленые края сбиты в осколки - запустение...
Так выглядит Мемориальный комплекс, посвященный манцам - участникам Великой Отечественной войны в райцентре Шалинское, в 87 километрах от Красноярска. Фото разместил на своей страничке в Инстаграм депутат Заксобрания Александр Глисков, ему их прислали местные. Говорят, у властей нет денег, чтобы привести мемориал в порядок.
- Есть фраза «Никто не забыт», - пишут местные жители депутату. - Прямо в районном центре Манского района, в сорока метрах напротив администрации... Там к сожалению забыли все и говорят: «Нет денег на такой долг перед предками...».
Глисков собрался посодействовать восстановлению мемориала, написав в правительство, чтобы выделили нужную сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU