2019-11-04T04:35:22+03:00
Общество

Cпасатели на руках вынесли со Столбов туристку с переломом ноги

Девушка упала и не могла самостоятельно двигаться
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Туристку на руках вынесли со СтолбовТуристку на руках вынесли со СтолбовФото: Мария ЛЕНЦ
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Последние теплые выходные этой осени выпали в Красноярске именно на праздничные дни. Не удивительно, что сотни горожан отправились подышать свежим воздухом на Столбы или Гремячую гриву. Вот только не все из них прогулялись удачно. Неприятным переломом окончилась прогулка девушки на Столбы, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Судя по сводке спасателей, упала девушка в районе первого столба. Сама идти не могла - пришлось вызывать подмогу. Спасатели отправились на место. Оказалось, сама туристка идти не может, поскольку у нее перелом ноги и ей нужно было помочь эвакуироваться. Пострадавшую туристку на носилках вынесли к ожидавшим уже врачам «скорой». Те отправили девушку в больницу.

Добавим, что происшествия с туристами на Столбах - не редкость. Однако с наступлением морозов они все более опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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