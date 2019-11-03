2019-11-03T15:39:01+03:00
Общество

Дворовые катки в Красноярске начнут заливать в середине ноября

Всего их будет 90
Ася ЖУКОВА
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Дворовые катки в Красноярске начнут заливать в середине ноября.Дворовые катки в Красноярске начнут заливать в середине ноября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Совсем скоро – в середине ноября - в Красноярске начнут заливать катки во дворах. Всего их будет 90, сообщили в пресс-службе городской администрации.

63 площадки – это зона ответственности сотрудников «Центра спортивных клубов», еще 27 обслуживают подрядчики, в том числе управляющие компании. При 34 катках будут работать теплые спортивные павильоны.

Повторимся, ориентировочная дата начала заливки катков – 15 ноября. Предполагается, что к этому дню в Красноярске установится устойчивый «минус». Кстати, чтобы создать крепкий лед, каток нужно залить не меньше пяти раз, а потом нарисовать яркую разметку.

К сведению: летом площадки отремонтировали, обновили инвентарь. Сейчас специалисты продолжают приводить в порядок покрытие и ограждения, а также перенастраивают на зимний режим датчики освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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