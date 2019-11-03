2019-11-03T13:10:36+03:00
Происшествия

Норильчанка обнаружила в хлебе кусок стекла

Смотрим [фото]
Ася ЖУКОВА
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Норильчанка обнаружила в хлебе кусок стекла. Фото: norilsk.online.Норильчанка обнаружила в хлебе кусок стекла. Фото: norilsk.online.
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Жительнице Норильска Красноярского края попался в хлебе осколок стекла величиной примерно с ноготь. Об этом женщина рассказала в паблике norilsk.online в инстаграме:

- В «Океане» (это название магазина – прим.ред.) хлеб – нарезка. Осколок. А если бы ребенок съел? Просто слов нет. Страшно жить уже! А кушать тем более.

По словам женщины, чек она пока не нашла, но в магазин сообщила. Потому что считает ситуацию настоящим издевательством.

Многие поддержали покупательницу. Но были и такие, что заявили: рассказ женщины – выдумка.

- Не надо наговаривать! В этом магазине самый вкусный хлеб.

- Сами, наверное, положили кусок стекла?

- Подстава чистой воды. Хлеб там беру с 2016 года, ничего такого не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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