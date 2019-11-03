В Красноярском крае продолжается голосование за самую лучшую инновационную клинику

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-03T11:15:09+03:00

В рамках проекта «Клиника года - 2019» в этой номинации представлены три участника

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Достижения современной медицины не стоят на месте. Врачи используют в своей работе передовые позиции мировой науки и ее новые инновационные технологии. Благодаря этому пациенты (даже те, которых ранее называли безнадежными) могут рассчитывать на полное выздоровление. Это ли не чудо?

В рамках проекта «Клиника года - 2019» в номинации «Инновационная клиника» представлены больницы, клиники, отделения и медицинские центры, которые предлагают пациентам лечение современными инновационными технологиями. Расскажем о каждом подробнее.

Многопрофильный медицинский центр «Реновацио» - это комплексный подход к здоровью каждого пациента. Практически все необходимые виды медицинских услуг: диагностика заболеваний, консультации врачей-специалистов, лечение и наблюдение. В медицинском центре «Реновацио» самые современные аппараты для проведения диагностических и лечебных манипуляций. Их высокое качество позволяет выявлять патологию, на самых ранних этапах ее развития, а также успешно лечить ее. Коллектив «Реновацио» - это квалифицированные специалисты, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи с большим клиническим опытом. Все специалисты очень ответственно относятся ко всем новым методам лечения, выбирая только те, которые дают наибольший эффект и являются максимально безопасными для пациентов.

ИНЕО - это 12 современных методик, стопроцентная гарантия качества, 9 высококлассных специалистов, 50 лет суммарного профессионального стажа врачей. Оказываются услуги в нескольких направлениях: ЛОР, косметология, сосудистая хирургия, лечение варикоза, УЗИ диагностика, терапия.

Сибирский центр лазерной хирургии (Альфа) clinic - это многопрофильная клиника лазерной хирургии, которая занимается лечением варикозной болезни, доброкачественных образований в молочной железе, доброкачественных образований в щитовидной железе, кисты Бейкера. В клинике сформировавшийся коллектив специалистов, владеющие всеми современными методами лазерного лечения. Специалисты имеют реальный практический опыт в лечении пациентов с данными заболеваниями. Квалифицированные врачи, качественная детальная диагностика, большой арсенал методик, современное оборудование позволяет проводить лазерные операции на высоком медицинском уровне.

Проголосовать за понравившегося участника можно до 17 ноября включительно на сайте kp.ru. Напоминаем, что можно поддержать сразу нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU