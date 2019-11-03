2019-11-03T09:51:15+03:00
Общество

Красноярцев приглашают на праздничные катания на коньках

Рассказываем, куда и когда
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев приглашают на праздничные катания на коньках.Красноярцев приглашают на праздничные катания на коньках.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев в честь праздника – Дня народного единства – в воскресенье, 3 ноября, приглашают на каток. Массовые катания проходят в ледовом дворце «Кристалл арена» (Партизана Железняка, 42) и на стадионе «Енисей» (Юности, 18), сообщили в пресс-службе мэрии.

«Кристалл арена»

Первый сеанс здесь с 17.30 до 18.30, второй – с 19 до 20.00. Цена вопроса: для взрослых - 200 рублей, детей - 150 рублей. Прокат коньков (есть от 32 до 46 размеры) – 150 рублей пара.

Стадион «Енисей»

Здесь сеанс один, зато двухчасовой, с 17 до 19 часов. Цена вопроса: для взрослых – 250 рублей, для детей (с 3 до 14 лет) и пенсионеров (старше 60 лет) – 150.

Для покупки билетов по льготной стоимости нужно предъявить документ - паспорт, пенсионное удостоверение или свидетельство о рождении. Приобрести билет можно через терминалы «Платежка». Лучше сделать это заранее – на сеанс допускается максимум 150 человек. Детям до 3-х лет выход на лед запрещен из-за риска травм. Проката и заточки коньков здесь нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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