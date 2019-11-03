СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-03T08:59:57+03:00

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Губернатор Красноярского края отмечает юбилей. Сегодня, 3 ноября, Александру Уссу – 65 лет. От души поздравляем!

Напомним, Александр Викторович руководит регионом больше двух лет. На выборах губернатора края 9 сентября 2018 года он победил с огромным отрывом, набрав больше 60% голосов. До этого был временно исполняющим обязанности главы края.

СПРАВКА «КП»

Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района. Его отец – Виктор Петрович Усс – был Героем Социалистического Труда, с 1949-го по 1976-й руководил колхозом имени VII съезда Советов, вывел его в миллионеры. Прошел войну, от Сталинграда до Берлина.

Александр Усс окончил государственный университет в Красноярске, является доктором наук, профессором. Начинал как стажер-исследователь, аспирант Томского университета. После перешел в КГУ, был доцентом кафедры уголовного права и криминалистики.

С 1993-го по 1997-й Александр Усс возглавлял правовое управление администрации края, исполнял обязанности заместителя губернатора. С 1998-й по 2017-й был председателем Законодательного Собрания региона.

29 сентября 2017 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора. А с 21 сентября 2018 года Александр Усс – глава Красноярского края. За вклад в развитие региона награжден орденами, также имеет ведомственные награды.

С юбилеем, Александр Викторович!

ИСТОЧНИК KP.RU