Красавцы! «Енисей-СТМ» в десятый раз выиграл чемпионат России по регби

СЕГОДНЯ 08:09 2019-11-03T08:09:16+03:00

«Енисей-СТМ» в десятый раз выиграл чемпионат России по регби. Фото: «Енисей-СТМ».

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Красноярская команда «Енисей-СТМ» стала 10-кратным чемпионом России по регби. Поединок с давним соперником - «Красным Яром» - завершился с разгромным счетом 27:13 в пользу «Енисея», сообщили в пресс-службе клуба.

Проходившая на местном стадионе «Авангард» встреча еще раз подтвердила: «Енисей» - лучший. На поле «тяжелая машина» выдвинулась в своем сильнейшем составе. Пошла в атаку с первых минут и реализовала свое преимущество. 27:13 – это триумф!

- Мы чемпионы! С победой команду и всех болельщиков! – поздравляют в соцсетях.

- «Енисей» рулит, шикарная игра…

- Даже сомнений не было!

- Тяжмаш – суперкоманда, кубок наш.

- Просто красавцы, нет слов, одни эмоции!

Десятую в истории «Енисея – СТМ» победу отметили ярким фейерверком. Поздравляем, парни, это впечатляет! Новых побед вам!

ИСТОЧНИК KP.RU