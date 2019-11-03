Красавцы! «Енисей-СТМ» в десятый раз выиграл чемпионат России по регби
Красноярская команда «Енисей-СТМ» стала 10-кратным чемпионом России по регби. Поединок с давним соперником - «Красным Яром» - завершился с разгромным счетом 27:13 в пользу «Енисея», сообщили в пресс-службе клуба.
Проходившая на местном стадионе «Авангард» встреча еще раз подтвердила: «Енисей» - лучший. На поле «тяжелая машина» выдвинулась в своем сильнейшем составе. Пошла в атаку с первых минут и реализовала свое преимущество. 27:13 – это триумф!
- Мы чемпионы! С победой команду и всех болельщиков! – поздравляют в соцсетях.
- «Енисей» рулит, шикарная игра…
- Даже сомнений не было!
- Тяжмаш – суперкоманда, кубок наш.
- Просто красавцы, нет слов, одни эмоции!
Десятую в истории «Енисея – СТМ» победу отметили ярким фейерверком. Поздравляем, парни, это впечатляет! Новых побед вам!
ИСТОЧНИК KP.RU