Центр Красноярска перекроют ради праздника

СЕГОДНЯ 07:46 2019-11-03T07:46:26+03:00

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Два участка в центре Красноярска (а именно – в районе Театральной площади) 3-4 ноября закроют для движения из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Итак, с 21 часа 3 ноября до 18 часов 4 ноября перекрывают:

- участок на улице Бограда (от Вейнбаума до Перенсона);

- проезд от улицы Перенсона до здания на Урицкого,94;

Также на этих участках с 8 утра 3 ноября до шести вечера 4 ноября введен запрет на остановку и стоянку транспорта. Имейте в виду!

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ИСТОЧНИК KP.RU