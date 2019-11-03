Центр Красноярска перекроют ради праздника
Два участка в центре Красноярска (а именно – в районе Театральной площади) 3-4 ноября закроют для движения из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Итак, с 21 часа 3 ноября до 18 часов 4 ноября перекрывают:
- участок на улице Бограда (от Вейнбаума до Перенсона);
- проезд от улицы Перенсона до здания на Урицкого,94;
Также на этих участках с 8 утра 3 ноября до шести вечера 4 ноября введен запрет на остановку и стоянку транспорта. Имейте в виду!
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В Красноярске до апреля закроют проезд в районе полка ДПС
В Красноярске со 2 ноября до 15 апреля будет закрыт проезд в районе полка ДПС. Это участок от улицы Брянская, 23 «а» до улицы Писарева, 1. Сообщение об ограничении опубликовано на сайте городской администрации (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU