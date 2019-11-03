2019-11-03T07:07:32+03:00
Происшествия

«Подсел в машину и приказал уезжать»: мужчина пытался похитить женщину с ребенком на парковке «Июня»

Проверку ЧП проводит полиция
Ася ЖУКОВА
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«Подсел в машину и приказал уезжать»: мужчина пытался похитить женщину с ребенком на парковке около «Июня».«Подсел в машину и приказал уезжать»: мужчина пытался похитить женщину с ребенком на парковке около «Июня».Фото: Ася ЖУКОВА
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С парковки у торгового центра «Июнь» в Красноярске пытались похитить женщину и ребенка. Шокирующий случай произошел еще 20 октября, но о нем стало известно буквально на днях.

- На мою коллегу и ее семилетнего сына на парковке «Июня» напал мужчина, - сообщила в своем фейсбуке красноярка Юлия Лебедева.

Неизвестный подсел в машину к женщине и ребенку и, угрожая мальчику, потребовал уезжать с парковки. Мать не подчинилась. Завязалась драка. Нападавший накинулся на женщину с кулаками, сильно избил. Ее спасло появление прохожих. Заметив их, мужчина предпочел скрыться. Главное, это был не грабитель. Забрать деньги, сумочку он даже не пытался. Ему нужно было другое.

После ЧП проверку случившегося начала полиция. Нападавшего разыскивают.

Приметы: на вид около 30 лет, славянской внешности, рост около 175 см, худощавый.

Был одет: серая толстовка с капюшоном, темная вязаная шапка, темные спортивные штаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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