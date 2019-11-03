Купили книгу на КРЯКК-2019? Поставьте печать!

СЕГОДНЯ 06:02 2019-11-03T06:04:41+03:00

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Красноярская ярмарка книжной культуры проходит в нашем городе в 13-ый раз! И каждый год есть новинки.

В этом году среди них - уникальный сувенирный штемпель. Он находится на стенде салона КОЛЛЕКЦИОНЕР (павильон № 2, стенд Е28). Все желающие смогут украсить им продукцию, приобретённую на ярмарке.

А выбрать есть что! Приехали 250 российских издательств и предлагают широкий выбор книг на любой вкус, интерес и возраст. КРЯКК – это масштабное присутствие художественной литературы (РЕШ, CORPUS, Фантом, Синдбад), новые научно-популярные издания (НЛО, Альпина, МИФ, Бомбора, Олимп - Бизнес, Ad Marginem), энциклопедии от известного издательства «Аванта». Второй павильон ярмарки посвящен детской литературе: здесь свою продукцию представили не только лидеры сферы и постоянные участники КРЯКК (Самокат, РЖ, Белая Ворона, КомпасГид, Речь, Clever, Вилли Винки), но и маленькие новые издательства со своим особым ассортиментом (Капелька, Машины творения, Ай, Качели).

В четвертом павильоне можно найти книги и альбомы по искусству и архитектуре, издания, связанные с краеведением, с музейной деятельностью.

ИД «Комсомольская правда» работает в 1 и 2 павильонах, удивляя не только разнообразием книг, но и демократичными ценами от 29 рублей.

Напомним, Красноярская ярмарка книжной культуры проходит до 4 ноября в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках города. Инициатором и организатором этого культурного фестиваля традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова.

ИСТОЧНИК KP.RU