В Красноярске до апреля закроют проезд в районе полка ДПС

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-02T15:28:33+03:00

На этом участке пути небезопасно ездить в осенне-зимний период

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В Красноярске со 2 ноября до 15 апреля будет закрыт проезд в районе полка ДПС. Это участок от улицы Брянская, 23 «а» до улицы Писарева, 1. Сообщение об ограничении опубликовано на сайте городской администрации.

- Этот проезд традиционно закрывается для движения в осенне-зимний период, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе мэрии. - Во время гололеда в силу рельефа местности на нем практически невозможно обеспечить безопасное движение транспорта.

С 18.00 часов уже начали действовать ограничения. «Летняя дорога» снова будет открыта в 20.00 15 апреля 2020 года. А пока водителям рекомендуют использовать для проезда альтернативные пути для движения.

Напоминаем, что с 31 октября до 20 ноября частично ограничено движение транспорта на улице Конституции СССР (на участке от здания № 22 по ул. Ленина до кольцевого перекрестка). Это связано со строительством здания арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU