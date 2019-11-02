2019-11-02T12:11:34+03:00
Происшествия

В Красноярске вор забрался в чужую квартиру через открытое окно на первом этаже

Сейчас он задержан и его ждет суд
Ольга КОСТИНА
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На счету у подозреваемого более пяти кражНа счету у подозреваемого более пяти кражФото: Мария ЛЕНЦ
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41-летний житель Красноярска предстанет перед судом за серию краж. Об этом сообщили в городской полиции.

В дежурную часть обратилась 53-летняя женщина с тем, что из ее квартиры похитили кошелек и банковские карты. Наличными – 15 тысяч рублей, со счета было снято 120 тысяч рублей. На месте выяснилось, что вор проник в квартиру через открытое окно на первом этаже. Тем же путем он вышел обратно. Подозреваемого задержали почти сразу. Выяснилось, что мужчина минувшим летом совершил пять подобных преступлений. Выбирал квартиры на первом этаже, в которых рассеянные хозяева забывали закрыть окна.

- Он похищал кошельки, деньги, банковские карты и электронные гаджеты, после чего скрывался, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Общая сумма ущерба от его противоправных действий составила 217 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 – «Кража с незаконным проникновением в жилище». Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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