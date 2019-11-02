В Красноярском крае грабителям, напавшим на почтальона в подъезде, грозит до семи лет колонии

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-02T09:25:14+03:00

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В городе Назарово направлено в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, ограбивших почтальона. Об этом сообщили в краевой полиции.

Напали на 58-летнюю женщину в подъезде жилого дома. Грабители вырвали сумку и бросились наутек. На что рассчитывали приятели? Сорвать куш! Наверное, что в почтальонской сумке много денег, предназначенных для выдачи пенсий. Ошибочка вышла. Газеты, корреспонденция и немного личных сбережений перепуганной сотрудницы почты – вот и вся добыча.

- На поиск подозреваемых были направлены все ближайшие наружные наряды полиции и вневедомственной охраны, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - - В результате по горячим следам подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Одному 36 лет, другому – 26. Каждому грозит до семи лет лишения свободы за грабеж (161 статья УК РФ). Корреспонденция, кстати, была возвращена и доставлена адресатам.

ИСТОЧНИК KP.RU