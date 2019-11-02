Перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиков в Красноярск

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-02T08:59:30+03:00

Во время обысков полицейские изъяли более 500 граммов наркотиков Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Нарколаборатории располагались в двух квартирах и гараже

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Перекрыт крупный канал поставки запрещенных веществ в Красноярск. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой полиции, в ходе оперативных мероприятий задержали трех человек в возрасте от 22 до 29 лет.

Лаборатории располагались в двух квартирах и гараже. Там подозреваемые смешивали ингредиенты и получали синтетические наркотики. В общей сложности оперативники изъяли амфетамин более 195 граммов, более 248 граммов марихуаны и 47 граммов различных синтетических наркотиков.

Все уставлено коробками с необходимыми для изготовления наркотиков составляющимиФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30; части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт наркотических средств в крупном размере».

- В отношении двух злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Третьему в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемые планировали сбыть наркотики в краевом центреФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU