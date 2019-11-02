В Туве вооруженная ножом женщина угрожала 15-летней школьнице расправой
В селе Ий (Тоджинский район Тувы) женщина грозила убить ножом дочь соседей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.
Инспектору по делам несовершеннолетних во время беседы со школьницей удалось выяснить, что между девочкой и соседкой сложись сложные отношения. Женщине не нравилось, что ее дочь дружит с этой девочкой. В этот раз она выпила и не нашла своего ребенка дома. Решила, что та снова ушла гулять с подружкой из соседнего дома. И отправилась на разборки с ножом в руках.
- Женщина, держа в руках кухонный нож, угрожала несовершеннолетней физической расправой, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. - Подозреваемая была задержана и доставлена в полицию. В ходе разбирательства женщина не стала отрицать факт произошедшего и призналась в содеянном.
Сейчас в отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством». Добавим, что ранее она уже отбывала наказание в колонии за убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU