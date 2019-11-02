2019-11-02T07:23:46+03:00
Происшествия

В Туве вооруженная ножом женщина угрожала 15-летней школьнице расправой

Ранее она уже отбывала наказание в колонии за убийство
Ольга КОСТИНА
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После случившегося женщину доставили в полициюПосле случившегося женщину доставили в полициюФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В селе Ий (Тоджинский район Тувы) женщина грозила убить ножом дочь соседей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

Инспектору по делам несовершеннолетних во время беседы со школьницей удалось выяснить, что между девочкой и соседкой сложись сложные отношения. Женщине не нравилось, что ее дочь дружит с этой девочкой. В этот раз она выпила и не нашла своего ребенка дома. Решила, что та снова ушла гулять с подружкой из соседнего дома. И отправилась на разборки с ножом в руках.

- Женщина, держа в руках кухонный нож, угрожала несовершеннолетней физической расправой, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. - Подозреваемая была задержана и доставлена в полицию. В ходе разбирательства женщина не стала отрицать факт произошедшего и призналась в содеянном.

Сейчас в отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством». Добавим, что ранее она уже отбывала наказание в колонии за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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