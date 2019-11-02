Возле Краевого центра охраны материнства и детства появились новые указатели

СЕГОДНЯ 06:35 2019-11-02T06:36:16+03:00

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Возле Краевого центра охраны материнства и детства установили новые знаки. Об этом в своем инстаграме сообщил глава города Сергей Еремин:

«Вот такие симпатичные указатели появились возле нашего краевого перинатального центра. Мы не изобрели велосипед, а подсмотрели классную идею в Европе. Да, для таких указателей нет ГОСТов. У них единственный ГОСТ - улыбка в душе и доброжелательность к окружающим! Именно такие мелочи напоминают нам, что нужно бережно относиться друг к другу и помогают делать городскую среду дружелюбной!».

На знаках изображен аист с узелком, в котором он несет младенца. Это обозначение парковки, но для особых водителей - пациенток перинатального центра.

Это обозначение парковки для пациенток перинатального центра Фото: instagram.com/eremin__krsk

Добавим, что за второй месяц осени здесь появились на свет 299 детей, из них 154 мальчика и 145 девочек.

- В октябре родилось 9 двоен, троен не было, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Краевого центра охраны материнства и детства. - Самым маленьким ребенком октября стала девочка - ее вес при рождении 600 граммов. Самым большим ребенком октября стал мальчик - его вес при рождении 4870 граммов.

СПРАВКА КП

Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства - это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. Центр представляет собой практически замкнутый цикл медицинских технологий - от планирования и сохранения беременности до хирургической коррекции врожденных пороков развития, проведения трехуровневой медицинской реабилитации, включающей стационарные и амбулаторные этапы, а также осуществление катамнестического наблюдения и медицинского сопровождения детей, перенесших критические состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU