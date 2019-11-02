В Красноярске после ремонта откроют мост через реку Бугач на улице Маерчака

СЕГОДНЯ 04:38 2019-11-02T04:39:36+03:00

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2 ноября с 7 утра открыли движение по мосту через реку Бугач на улице Маерчака. Информация об этом опубликована в официальной группе администрации города в соцсети.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, основные виды работ по реконструкции мостового сооружения выполнены с опережением срока почти на три недели.

Напомним, ремонт моста проводится по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ - 16 миллионов рублей. Подрядчик должен привести в порядок не только проезжую часть, но и саму конструкцию моста – опоры, переходные плиты, барьерные ограждения.

Схема движения Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Поверхность пролетов (из бетона и металла) должны были очистить от следов выщелачивания и коррозии и провести профилактическую обработку. Также планировалось обновить перила. В планах было организовать систему водоотведения с дороги (пустить по откосам насыпи). И по всей длине моста полностью заменить покрытие, тротуары, разметку.

Все ли сделано по задуманному плану пока еще автомобилисты не смогут оценить в полной мере. Остается перекрытой правая полоса в сторону Калинина. Здесь еще ведутся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU