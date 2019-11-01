2019-11-01T18:15:04+03:00
Общество

Синоптики пообещали еще одно усиление ветра в Красноярске

Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ветер прогнозируют в субботу, 2 ноябряВетер прогнозируют в субботу, 2 ноябряФото: Мария ЛЕНЦ
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Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили жителей Красноярска об усилении северо-западного ветра. По данным специалистов, в субботу, 2 ноября, в центральных районах края возможны сильные порывы ветра скоростью до 15-18 метров в секунду. Напомним, штормовой ветер обрушился на Красноярск в начале недели. Он сопровождался рядом неприятных ЧП: по городу летали сорванные со зданий крыши, заваливались прямо на машины старые тополя, стихия спровоцировала пробки.

Спасатели напоминают горожанам о мерах предосторожности во время сильного ветра. По возможности старайтесь не выходить из дома. Если находитесь на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, ветхих зданий, строек и старых деревьев. Не паркуйте автомобили вблизи деревьев. Не прячьтесь от ветра под балконами многоэтажек - это тоже опасно для жизни. Запрещено проводить работы на высоте. Не приближайтесь к линиям электропередач и оголенным проводам. Особенно аккуратными следует быть водителям - соблюдайте ПДД, скорость и дистанцию.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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