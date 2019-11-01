2019-11-01T17:34:03+03:00
Происшествия

Обыски прошли в близком окружении «смотрящего за Красноярском» вора в законе Кости Канского

Полиция изъяла у друзей криминального авторитета оружие и наркотики [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Обыски у сторонников Кости Канского Фото: стопкадр с видеоОбыски у сторонников Кости Канского Фото: стопкадр с видео
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Полицейские в Красноярске провели обыски у друзей криминального авторитета Кости Канского. Напомним, самого Константина Найбауэра задержали еще 18 октября. Его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (теперь это карается законом: в марте этого года в силу вступила ст. 210.1 УК России). 53-летний Найбауэр стал первым, кого задержали по этой статье в регионе. .В криминальном мире он известен, как «смотрящий за Красноярском».

Обыски у друзей Кости Канского.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Что касается близкого окружения Кости Канского, то при обысках полиция сделала множество ценных для дела находок.

- Проведены обыски по месту проживания лиц, из числа близкого окружения так называемого «вора в законе», принимающих, по оперативным данным, непосредственное участие в криминальной деятельности последнего, - кратко пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД.

Оыски проходили одновременно в разных частях Красноярска. Помимо документов, которые будут использованы в качестве доказательства вины Найбауэра, у его сторонников нашли наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы.это стало основой для уголовного дела против сторонников криминального бонзы.

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«Смотрящего за Красноярском» вора в законе Константина Найбауэра (он же Костя Канский) задержали накануне сотрудники угро и СОБРа, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Силовики провели спецоперацию в загородном коттедже 53 -летнего Кости Канского, куда ворвались поздним вечером. На месте работали снайперы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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