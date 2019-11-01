Обыски прошли в близком окружении «смотрящего за Красноярском» вора в законе Кости Канского

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-01T17:34:03+03:00

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Полицейские в Красноярске провели обыски у друзей криминального авторитета Кости Канского. Напомним, самого Константина Найбауэра задержали еще 18 октября. Его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (теперь это карается законом: в марте этого года в силу вступила ст. 210.1 УК России). 53-летний Найбауэр стал первым, кого задержали по этой статье в регионе. .В криминальном мире он известен, как «смотрящий за Красноярском».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741479" frameborder="0"></iframe> Обыски у друзей Кости Канского.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Что касается близкого окружения Кости Канского, то при обысках полиция сделала множество ценных для дела находок.

- Проведены обыски по месту проживания лиц, из числа близкого окружения так называемого «вора в законе», принимающих, по оперативным данным, непосредственное участие в криминальной деятельности последнего, - кратко пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД.

Оыски проходили одновременно в разных частях Красноярска. Помимо документов, которые будут использованы в качестве доказательства вины Найбауэра, у его сторонников нашли наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы.это стало основой для уголовного дела против сторонников криминального бонзы.

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ИСТОЧНИК KP.RU