Поддержим норильчанина! Алексей Домогашев представляет край в конкурсе «Народный участковый»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-01T16:25:47+03:00

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Участковый из Норильска Алексей Домогашев представляет Красноярский край в финале всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019». Голосование уже идет полным ходом на сайте «Комсомольской правды». До 10 ноября каждый желающий может отдать свой голос за норильчанина.

Напомним, Алексей Домогашев одержал убедительную победу на региональном этапе конкурса: на счету у полицейского 18 раскрытых преступлений за последнее время и 600 голосов, - так что он действительно лучший. И теперь ему предстоит доказать это всей стране. К слову, пока Алексей Домогашев лидирует в конкурсе - за него отдан 151 голос. Так держать!

Немного об Алексее. Родился в 1982 году в селе Сарагаш (Хакасия). В 1992-м вместе с родителями переехал в Норильск, с тех пор жизнь его связана с заполярным городом. После армии, в 2004-м, пришел служить в полицию. Поначалу - в батальоне конвоирования подозреваемых и осужденных. Затем перевелся в участковые - Алексею хотелось именно полицейской работы. По службе он присматривает за одним из самых неспокойных районов Норильска (проезд Молодежный).

Проголосовать за Алексея Домогашева можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU