2019-11-01T15:48:02+03:00
Происшествия

Житель Красноярска хранил 25 000 бутылок паленого алкоголя и этиловый спирт

Против 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободыМужчине грозит до 5 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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До этого инцидента 44-летний житель Красноярска не имел проблем с законом. Зато теперь их целый воз на 25 тысяч бутылок паленого алкоголя и еще маленькая тележка - 48 пятилитровых бутылок с этиловым спиртом. Все тянет на 8 миллионов рублей, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД. Хранилось все на складе в Октябрьском районе.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт хранения в целях сбыта фальсифицированной алкогольной продукции в одном из складов в Октябрьском районе краевого центра. Установлено, что 44-летний красноярец, не имея лицензию на спиртосодержащую продукцию, хранил ее с целью извлечения дохода, - сообщает полиция.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171.3 УК России (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, полиция продолжает искать его каналы поставки и места, где он незаконно сбывал фальсификат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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