2019-11-01T14:42:25+03:00
Общество

Благоустройство правобережжной набережноой в Красноярске затянули

По причине задержек с поставками материалов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Благоустройство правобережья Фото: администрация КрасноярскаБлагоустройство правобережья Фото: администрация Красноярска
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Благоустройство правобережной набережной затягивается - подрядчик, СПК «Сфера», не уложился в сроки. Напомним, объект должны были сдать до 31 октября, однако работа на участке от Предмостной площади до Гладкова, 8а не выполнена. Стоимость контракта - 138,5 миллионов рублей. Известно, что причиной задержки стали проблемы с поставками материалов и авторским надзором. Гранит поставляется из Китая, его пришлось ждать.

Администрация Красноярска при этом уже вынесла компании ряд предписаний. Их предстоит устранять.

- На сегодняшний день уже четыре предписания подготовлены по поводу штрафных санкций для организации «Сфера», которая выиграла торги, - рассказал Юрий Савин, глава департамента горхозяйства.

Добавим, что в Красноярске в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроено 14 общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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