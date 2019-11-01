В Назарове переселенцам из ветхого и аварийного жилья вручили крючи от новых квартир

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-01T14:12:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Вместо аварийного дома - новый капитальный. В Назарове в пятницу, 1 ноября, 11 семей получили ключи от новеньких квартир - вместо старых и аварийных. В комплекте - отопление, водоснабжение и водоотведение. Новые квартиры люди получили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отметим, что в этом году в городке в из аварийных домов переселят 90 человек - под них выделят 34 квартиры. Для этого городу направили 64,5 миллиона рублей. И это, можно сказать, только начало. В следующем году число людей, которые обретут надежную крышу над головой, увеличится до 250.

Новоселов поздравила первый замминистра строительства Красноярского края Татьяна Василовская. Она заявила, что Назарово входит в число муниципалитетов, где в этом и следующем году планируется ликвидировать 30,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

- За шесть лет в крае предстоит расселить более тысячи аварийных домов с жилой площадью более 315 тысяч квадратных метров, переселив 18,5 тысяч человек, - рассказала Василовская. - На эти цели будет выделено около 18,6 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU