2019-11-01T13:21:35+03:00
Общество

Красноярские супермаркеты оштрафовали за нарушения в реализации «молочки»

Среди лидеров -  «Магнит», «Пятерочка», «Красный Яр» и «Командор»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Штрафы больше миллиона рублейШтрафы больше миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Региональный Роспотребнадзор провел рейд по супермаркетам - проверяли выкладку молочной продукции. Как рассказали в ведомстве, связан он был с тем, что с 1 июля этого года изменились правила продажи отдельных видов товаров в части, касающейся именно молочной и молокосодержащей продукции. Она должна быть визуально отделена от других товаров. Кроме того, натуральные молочные продукты должны быть помечены надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Оказывается, даже крупнейшие торговые сети пренебрегают этим требованием. В лидерах по нарушениям - «Магнит», «Пятерочка», «Красный Яр» и «Командор».

- По результатам надзорных мероприятий управлением возбуждено 1465 дел об административных правонарушениях, вынесено 802 постановления о наложении штрафов на сумму 1 198 000 рублей, из них 44 постановления на юридических лиц на сумму 440 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Роспотребнадзоре.

Владельцам сетей и продавцам дополнительно разъясняют новые требования. В управлении просят жителей края обращаться на горячую линию в случае нарушений по тел.: 8 800 555 49 43 - единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, круглосуточно); 8(391)226-89-50 - территориальное управление (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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