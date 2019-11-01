На выходных центр Красноярска останется без холодной воды из-за ремонта

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-01T12:33:12+03:00

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Ремонт задвижки на магистральном водоводе стал причиной отключения холодной воды в центре Красноярска. Как рассказали в компании «КрасКом», работы намечено начать и окончить в течение субботы, 2 ноября. Холодной воды в домах красноярцев не будет ориентировочно с 10:00 до 17:00. Слесари компании «КрасКом» за это время ликвидируют поломку на перекрестке улиц Ленина и Сурикова.

Как предупредили в компании, холодной воды не будет по следующим адресам: Диктатуры Пролетариата, 40а, 35, 39; проспект Мира, 46а, 46г, 36, 32, 34; Сурикова, 65, 67; Ленина, 74, 74 стр.2, 74г стр.1, 76, 76 стр.3, 76 стр.1, 80, 113а, 113, 111, 73, 80а, 3а, 69, 64, 54, 49, 52, 36, 34, 23, 21, 28, 26, 11, 5а; Республики, 17; Ады Лебедевой, 89, 78, 80, 82, 84, 66, 63, 61, 57, 55, 64а, 64, 49, 50, 47, 47а, 33, 48, 12, 31, 34, 18, 20, 22, 26, 14, 16, 38; Марковского, 70а, 70, 72, 55, 55ж, 57, 78, 57а, 80, 7, 9, 19, 33, 50, 41, 43, 56, 49, 21, 25, 29, 45, 36, 58, 47, 54; Кирова, 43, 45, 48; Коммунистическая, 15, 29, 4, 1, включая частный сектор; Каратанова, 2; Парижской Коммуны, 40, 31, 42, 42а, 25а, 33, 25, 39б.

В течение дня компания организует подвоз воды. Однако красноярцам рекомендуют и самостоятельно позаботиться о питьевой воде - сделайте ее запас сегодня.

Об окончании ремонта и графике подвоза воды информацию можно получить по телефону центральной диспетчерской службы «КрасКом»: 8 (391)211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU