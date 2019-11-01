Семьям погибших при прорыве дамб на прииске в Красноярском крае выплатили 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-01T11:57:56+03:00

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В региональном отделении Фонда социального страхования сообщили, что семьям погибших при прорыве дамб в Курагинском районе вахтовиков выплатили 11 миллионов рублей. Напомним, в ночь на 19 октября на прииске ООО «Сисим» неподалеку от деревни Щетинкино произошел прорыв дамб на реке Сейба. Гигантская волна стерла с лица земли два общежития с людьми. В результате трагедии погибли 17 человек, трое до сих пор в списке пропавших без вести. Их поиски и по сей день ведут спасатели МЧС. По разным данным, в числе пострадавших от 27 до 44 человек.

В региональном отделении фонда сообщили, что выплаты получили жены и несовершеннолетние дети погибших вахтовиков.

- В настоящее время специалисты Красноярского регионального отделения фонда продолжают взаимодействовать с работодателями и родственниками погибших при разрушении дамбы золотодобывающей артели в Курагинском районе, - сообщает пресс-служба фонда.

Телефоны «горячей линии»: 8 (391) 229-13-58, 229-13-59, сот. 89538532095 – круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU