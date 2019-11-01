На Татышеве увольняют уборщиков и подсобных рабочих, чтобы сэкономить

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-01T09:48:49+03:00

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Убираться на Татышеве уже вскоре будет некому. В муниципальном автономном «Центре реализации социальных проектов», который управляет островом, приняли решение уволить уборщиков и подсобных рабочих, следящих за порядком на территории. Причина -- экономия средств. Об этом рассказал депутат горсовета Виталий Бондарев на своей страничке в Фейсбуке.

- Город экономит средства на уборщиках территорий, сторожах (вахтерах), подсобных рабочих! Странная политика у руководства муниципального учреждения, - написал Бондарев.

Известно, что сократят 59 человек: 18 вахтеров и сторожей, 34 уборщицы, еще 5 уборщиков служебных помещений и 2 подсобных рабочих. Что будет с порядком на острове? В центре реализации соцпроектов планируют оставить уборку подрядчикам, - так рассказали в пресс-службе. Сотрудники о сокращении оповещены. К слову, им даже предложили работу в подрядных компаниях - тех самых, которые администрация теперь планирует нанимать для уборки острова.

ИСТОЧНИК KP.RU