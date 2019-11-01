2019-11-01T09:07:26+03:00
Общество

Предприниматели начали украшение витрин к Новому году в центре Красноярска

Подготовка к празднику идет полным ходом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Витрины уже новогодние Фото: администрация КрасноярскаВитрины уже новогодние Фото: администрация Красноярска
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Подготовка к празднованию Нового года в Красноярске идет полным ходом, хотя, казалось бы, до праздника еще два месяца. Но, как гласит русская пословица, готовь сани летом. На Театральной площади в Красноярске уже собирают елку, а предприниматели центрального района приступили к оформлению витрин и входных групп, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

К слову, оформлять витрины будут не с бухты-барахты - рекомендации главного художника по праздничному освещению районная администрация уже разослала бизнесменам. К примеру, мэрия советует исключить мигающие гирлянды и предпочесть люминесцентные лампы. Кроме того, оформление витрин должно быть тематическим. Многие магазины украсили витрины по примеру европейских городов - елками, игрушками и шарами. По данным мэрии, на данный момент к украшению своих торговых точек приступили уже десятки кафе и ресторанов в центре Красноярска. Но это не значит, что украшают только центр. И на удаленных улицах, например, на Брянской, также полным ходом идет подготовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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