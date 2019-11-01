Жители поселка в Хакасии, где мать вырезала глаза 4-месячному сыну, собирают деньги пострадавшей семье

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-01T08:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители села в Хакасии, где мать вырезала 4-месячному сыну глаза, заподозрив мужа в измене, откликнулись на беду в семье и собирают деньги. Напомним, произошла трагедия 26 октября. 36-летняя Оксана Муравьева*, получив сообщение об измене мужа, заперла троих детей в комнате, а четвертого, Никитку, жестоко искалечила кухонным ножом - один глаз ребенку удалила и повредила второй. Сейчас Оксана содержится в СИЗО, ее судьбу решит следствие и суд. А Иван отправился с малышом в Москву, где ребенку лучшие врачи России пытаются спасти уцелевший глазик. Работать мужчина по понятным причинам пока не может - ухаживает за сыном. А между тем на руках, помимо пострадавшего Никитки, у него еще трое детей, старший из которых - инвалид по слуху.

- На данный момент он и его дети очень нуждается в моральной и финансовой помощи! Единственный кормилец в семье не может работать, так как находится с пострадавшим сыном в московской клинике, где будет проходить обследование и решаться дальнейшая судьба со здоровьем маленького, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск односельчане пострадавшей семьи. - Близкие и родные, чем могут, помогают на первое время. Отец семьи сейчас в подавленном состоянии. Это действительно беда.

Публикуем реквизиты семьи - для тех, кто хочет помочь: карта Сбербанка - 4276 3100 2658 6497 (сестры Ивана); карта Россельхозбанка - 2200 3803 9452 4185 (отец малыша).

*Имена героев материала изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Держись, Никитка!»: 4-месячного малыша, которому мать выколола глаза, отправляют в Москву

Не сдавайся, малыш! 4-месячного Никиту Муравьева* из Хакасии, которого после ссоры с мужем ослепила родная мать, отправляют в Москву. За то, чтобы сохранить ему зрение, будут бороться лучшие врачи (Подробности).

Жительница Хакасии из ревности к мужу пыталась выколоть глаза своему 5-месячному сыну

Жуткий случай произошел в Республике Хакасия 26 октября. В селе Таштып мать изувечила своего маленького ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU