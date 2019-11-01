2019-11-01T07:23:33+03:00
Происшествия

В Красноярске опера угрозыска подозревают в мошенничестве на 5,5 миллионов рублей

Мужчину отстранили от службы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Оперативника угро поймали на мошенничествеОперативника угро поймали на мошенничествеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске СК возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска. Мужчину подозревают в мошенничестве на 5,5 миллиона рублей, сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Известно, что факт выявили сотрудники службы собственной безопасности краевого МВД. По данным силовиков, опер угрозыска в течение двух лет продал несколько грузовиков, которые принадлежали жительнице Железногорска.

- При этом денежные средства в сумме 5,5 миллионов рублей, полученные в ходе реализации, присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следственном управлении. - В настоящее время по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В полиции добавили, что от службы оперативник отстранен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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