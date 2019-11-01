В Красноярск на выходных придет тепло, а потом резкое похолодание

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-01T07:01:26+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ожидает красноярцев на выходных. По информации Ньюслаб, теплой будет только суббота, 2 ноября. Затем в город придет резкое похолодание. В субботу столбики термомметров поднимутся до плюс 10 градусов. Ожидается небольшой дождь и переменная облачность. В гидрометцентре добавили, что сильного ветра в субботу не ожидается.

Похолодание придет в Красноярск в воскресенье, 3 ноября. Уже днем температура воздуха опустится до отрицательных значений. Днем в воскресенье ожидается до минус 1 градуса, ночью - до минус 7 и снег. Праздничный выходной 4 ноября также ожидается холодным. Днем столбики термометров покажут до минус 3 градусов. Ожидается снег и переменная облачность. Метеорологи добавляют, что осадки в Красноярске возможны в течение всей предстоящей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU