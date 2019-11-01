Свердловский район Красноярска из-за аварии остался без холодной воды

СЕГОДНЯ 06:05 2019-11-01T06:05:03+03:00

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В ночь на 1 ноября часть Свердловского района Красноярска осталась без холодной воды, сообщает ТВК. При заполнении сетей на Матросова не выдержал шов центрального водопровода и разошелся. В данный момент на месте идут восстановительные работы - сварщики вновь проваривают трубопровод. Ориентировочно работы продлятся примерно до обеда, до 12.00.

Какие улицы и дома остались временно без холодной воды? Это Матросова, 20а – 20б, 30/5, 30/7 – 30/6, 30/2, 25, 30 стр. 83, 30/3; Свердловская,11а – 11б,; 60 лет Октября, 87, 91,100, 104, 106 -108а, 114; Парашютная,19, 23; Краснопресненская, 14,15, 24, 25, 35, 36.

Как сообщили в компании «КрасКом», с раннего утра к домам организован подвоз холодной воды. Всю информацию о ходе восстановительных работ можно уточнить по телефону центральной диспетчерской службы компании: 8 (391) 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU