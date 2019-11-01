Водитель на парковке сломал ребра и пробил легкое отказавшемуся уступить дорогу мужчине

СЕГОДНЯ 05:26 2019-11-01T05:26:42+03:00

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О конфликте на парковке у торгового центра на Норильской сообщили пользователи паблика «ЧП-Красноярск». Здесь жестко избили мужчину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741344" frameborder="0"></iframe> Жестокое избиение мужчины на парковке.Видео: ЧП-Красноярск

Драка попала на видео. Судя по нему, ситуация развивалась так: Хендэ пыталась сдать назад, когда на парковку подъехала еще одна машина. Разъехаться мужчины не смогли и, в конце концов, оба вышли на разговор, который перерос в драку. Избивавший, по данным полиции, - мужчина 1986 года рождения, водитель Хендэ - 1960-го. После драки молодой водитель просто уехал, а второму понадобилась помощь медиков. Оказалось, у мужчины сломаны ребра, одно из которых пробило легкое.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.111 УК России (тяжкие телесные повреждения). Молодому водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU