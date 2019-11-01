2019-11-01T05:31:42+03:00
Общество

В туристско-информационном центре Красноярска открыли музей Универверсиады

Посетить его может любой желающий
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске открыли музей УниверсиадыВ Красноярске открыли музей УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ
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Помимо современных и красивых спортивных объектов, которые построены в Красноярске к XXIX Всемирной зимней универсиаде-2019, хорошим напоминанием о ней станет и музей. Он открыл свои двери в туристко-информационном центре города. Посетить его и вспомнить самые яркие моменты Студенческих игр может любой желающий. Накануне там побывал глава Красноярска Сергей Еремин.

- Принято считать, что в музее время остановилось, но не в данном случае, - рассказал о впечатлениях Еремин, - ведь здесь использованы новейшие технологии, а экспонаты будто пропитаны энергетикой молодости. Уверен, музей будет интересен и туристам, и красноярцам, в том числе совсем юным ребятам.

Добавим, что пространство музея состоит из нескольких экспозиций, в центре которых - факел Универсиады. Кроме того, есть место, где можно не только полюбоваться на спортивные артефакты, но и отдохнуть, проверив знания в викторине на русском и английском языках. А мэр Красноярска передал в музей еще две вещи - музыкальную шкатулку (ее подарил Еремину президент FISU Олег Матыцин) и десятирублевую монетку-талисман с U-лайкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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