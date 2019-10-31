Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-31T19:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На 69-м километре дороги Красноярск – Енисейск произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП Лесосибирск». По их сведениям, автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. На снимках с места аварии – картина страшная. Микроавтобус искорежен.

- Жертвы есть, мимо проезжали, - пишут свидетели случившегося. - Соболезнования родным и близким. Будьте аккуратнее на дорогах, зрелище ужасное.

- Микроавтобус был не рейсовым, организованно людей не перевозил, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск дежурный сотрудник ГИБДД. - ДТП произошло в 20.05 в Сухобузимском районе. - Водитель Хонды, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Тойота. В результате мужчина погиб, пострадали двое его пассажиров. Также получил травмы один из пассажиров, ехавших в Тойоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае судят водителя, спровоцировавшего ДТП с четырьмя погибшими

В Иланском районе в скором времени начнется суд над 62-летним водителем, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в июне этого года. Следствием установлено (и сторона обвинения будет доказывать это в суде), что мужчина управлял автомобилем «ГАЗ», когда ему во время движения стало плохо. Однако вместо того, чтобы съехать на обочину и остановиться, он продолжил путь. Выехал на полосу встречного движения. И там скачала по касательной столкнулся с автомобилем «Ниссан Скайлайн», затем лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Короллой». В последней ехали 4 человека, все они погибли: женщины 1972 и 1966 года рождения и два мальчика 7 и 9 лет (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU