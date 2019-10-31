СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-31T15:36:22+03:00

Огурцы или помидоры? «Яндекс» рассказал, что чаще заготавливают на зиму красноярцы. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Огурцы против помидоров… В «Яндексе» открыли, что чаще заготавливают на зиму красноярцы и не только. Обработав 35 миллионов кулинарных запросов, сделали вывод: фактически страна поделилась на две части. Одни без ума от помидоров, другие предпочитают огурцы.

Ну а Красноярский край? Мы однозначно на «томатной» стороне, сообщает ТВК. Если же говорить об общих цифрах: по количеству запросов победа за помидором. Причем томаты чаще любят на западе, а огурцы на востоке, хотя есть и исключения (смотрим схему).

Мы - на томатной стороне. Фото: Яндекс.

Кроме того, существует продукт (овощ, фрукт, ягода и так далее), который в определенном крае/области идет на заготовки гораздо чаще, чем в других.

В примеру, во Владивостоке в 11 раз чаще интересуются, как засолить или замариновать папоротник. А в Махачкале пытаются узнать рецепты варенья из ежемалины.

Красноярцы же далеки от экзотики. Наш любимый продукт для консервирования (за исключением томатов, конечно) – это опята.

А вы что больше любите заготавливать на зиму? Отвечайте в нашей группе ВКонтакте.

Еще одна страсть красноярцев - опята. Фото: Яндекс.

ИСТОЧНИК KP.RU