Смелый абаканец в одиночку скрутил обокравшего девушку грабителя

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-31T14:06:47+03:00

Как все было? [фото]

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В Абакане (Хакасия) 28-летний мужчина самостоятельно задержал грабителя, похитившего сумочку у девушки. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Республике.

Рассказываем подробности. Поздно вечером Иван Горин подъехал к одному из клубов, где должен был встретиться со своей знакомой. Пока парковался, увидел: из бара на улицу выскочил мужчина с женской сумкой в руках и пустился наутек.

Иван не спасовал, кинулся к убегавшему, преградил ему путь, вызвал полицию. А, когда подъехал наряд ППС, передал подозреваемого сотрудникам МВД.

Как оказалось, тот украл вещи одной из посетительниц клуба. Но скрыться незамеченным не получилось – благодаря Ивану. В конце концов, сумочку вернули владелице.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание – 4 года лишения свободы. А Горина поблагодарили за помощь в раскрытии тяжкого преступления.

- Особенным свой поступок не считаю, - признался Иван. – На моем месте так поступил бы любой мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU