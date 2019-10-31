2019-10-31T09:16:23+03:00
Общество

Красноярский детский сад обставили дизайнерской мебелью

Получилось очень эффектно
Ася ЖУКОВА
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Красноярский детский сад обставили дизайнерской мебелью. Фото: пресс-служба управления образования.Красноярский детский сад обставили дизайнерской мебелью. Фото: пресс-служба управления образования.
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В детский сад № 82 Красноярска завезли дизайнерскую мебель. Вместо стандартных шкафчиков и стульев теперь тут яркие, необычной формы и с картинками, рассказали в пресс-службе главного управления образования.

В садике появилась небольшая детская кухня, парикмахерская, театральный уголок… Но больше всего детям нравится гигантская разноцветная гоночная машина.

Главное, чтобы мебель была функциональной, удобной и красивой, говорят разработчики. Но это еще не все. Скоро в детсаду планируют отказаться от обычных кроваток. Вместо них хотят сделать подиумы, под которыми «спрячут» кровати.

- После сончаса их можно будет убирать в ниши, а на подиумы ставить мебель и игрушки, - говорят в управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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