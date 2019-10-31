2019-10-31T08:54:36+03:00
Общество

На двух улицах в центре Красноярска меняют схему движения

Это Профсоюзов и Дубровинского
Ася ЖУКОВА
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На двух улицах в центре Красноярска меняют схему движения.На двух улицах в центре Красноярска меняют схему движения.Фото: Архив "КП"
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Сразу на двух участках в центре Красноярска изменят схему движения. Это улицы Профсоюзов и Дубровинского, рассказали на сайте городской администрации.

Итак, с 4 ноября около дома № 14 на Профсоюзов запретят оставлять автомобили. Там появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Возле дома на Профсоюзов,14 запретят оставлять автомобили. Схема: сайт администрации Красноярска.

Возле дома на Профсоюзов,14 запретят оставлять автомобили. Схема: сайт администрации Красноярска.

А с 23 ноября начнет действовать новая схема движения на перекрестке улиц Дубровинского - Диктатуры Пролетариата. Напомним, раньше поворачивать на Диктатуры можно было только с крайней правой полосы. А теперь разрешили – с двух полос (смотрим схему).

На перекрестке Дубровинского - Диктатуры вводится новая схема движения. Схема: сайт администрации Красноярска.

На перекрестке Дубровинского - Диктатуры вводится новая схема движения. Схема: сайт администрации Красноярска.

Один нюанс: водителям, едущим со стороны Николаевского моста, можно будет выдвинуться на Дубровинского только через шлюз. А вот поворот направо после шлюза будет закрыт.

Предполагается, что это увеличит пропускную способность данного отрезка дороги. К слову, схема вводится не на время, а навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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