2019-10-31T08:34:51+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пожарный приехал тушить свой собственный дом

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае пожарный приехал тушить свой собственный дом.В Красноярском крае пожарный приехал тушить свой собственный дом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае пожарный приехал тушить свой собственный горящий дом. Все произошло в селе Епишино Енисейского района. 30 октября здесь (как и во многих других городах и селах региона) бушевала непогода. Поднялся сильный ветер, его порывы достигали 17 метров в секунду.

И вдруг пожар, загорелся одноэтажный жилой дом из бруса, построенный больше 35 лет назад. На тушение выдвинулись три автоцистерны и семь человек.

Причем один из них – водитель спецмашины – живет как раз в этом доме, передает издание «Енисейская правда». К моменту приезда пожарных на чердаке уже тлели опилки, вот-вот, и огонь распространится по пустотам. При таком ветре это дело нескольких минут.

Благо пожарные подоспели вовремя. Здание удалось отстоять. Никто из жильцов не погиб и не пострадал. А вот дом – перекрытия и чердак – теперь придется ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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