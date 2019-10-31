2019-10-31T10:18:35+03:00
Общество

На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов

Поделиться:
Изменить размер текста:

Благодаря новой платформе абоненты оператора получили полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут продавать и покупать их на «Бирже Tele2». За первый месяц работы площадки количество выставленных лотов превысило миллион. Общий объем размещенного на «Бирже Tele2» интернет-трафика составил свыше 1 Пб. Пользователи сервиса также выставили на продажу более 50 млн минут и 400 тыс. SMS.

Tele2 запустила уникальную платформу 25 сентября. На «Бирже Tele2» клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифных планов «Премиум» и «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой Tele2».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярский детский сад обставили дизайнерской мебелью
На двух улицах в центре Красноярска меняют схему движения
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
В Красноярском крае пожарный приехал тушить свой собственный дом
Чтобы защитить деньги от мошенников, красноярка перевела им четверть миллиона
В Красноярске водитель всмятку разбил БМВ и погубил 17-летнего подростка
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
Замглавы администрации губернатора Красноярского края ушел в отставку
Двухдневный шторм затопил детсад в Красноярске
Северное шоссе в Красноярске начали расширять до четырех полос
На границе красноярских «Столбов» обнаружили следы браконьеров
В Хакасии предпринимательницу оштрафовали за самовольный пирс дня ныряния на озере Шира
Житель Красноярского края обжаловал свой приговор за изнасилование 13-летней девочки
В Красноярске на Татышеве дрифтеры облюбовали новую парковку
В Красноярском крае судят водителя, спровоцировавшего ДТП с четырьмя погибшими
Дороги Красноярского края вошли в пятерку лучших в России
ФСБ: поставкой наркотиков в Красноярск занимался сын чиновника правительства Тувы
В Красноярске появился сквер в честь героев воздушной трассы Аляска – Сибирь
Сибирский федеральный университет проводит День открытых дверей
В Красноярске у «Платинум Арены» часть деревьев вырвало с корнем
Лучшую диагностическую лабораторию предстоит выбрать жителям Красноярского края
В Красноярске школьник украл у парня золотые сережки
В Красноярске начали монтировать первую новогоднюю елку
Красноярский филиал компании "Россети Сибирь" завершает устранение последствий сильного ветра на территории края